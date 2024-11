Region Sjælland vil bane vejen for en dansk autorisation og faste stillinger til udenlandske læger og sygeplejersker. I budget 2025 har regionsrådet i Region Sjælland derfor afsat otte mio. kr. til at tilbyde evalueringsansættelser på henholdsvis Holbæk Sygehus og Slagelse Sygehus. Dette er nemlig en forudsætning for, at udenlandske læger og sygeplejersker med en uddannelse kan få permanent autorisation og dermed faste stillinger: »Region Sjælland skal være en attraktiv arbejdsplads at søge til som sundhedspersonale, også for udenlandsk arbejdskraft. Det...