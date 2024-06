Maja Højgaard (S) smed den hvide kittel, da hun 1. juni gik fra at være kommunalbestyrelsesmedlem til borgmester i Brøndby Kommune. Sideløbende med pladsen i Brøndbys kommunalbestyrelse har Maja Højgaard taget vagter ved Kirurgisk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus. Men det slutter nu. »Det bliver der ikke tid til som borgmester,« erkender hun og fortæller, at der ikke er noget mere givende end at redde liv: »Men sådan som jeg ser lokalpolitik, skal jeg stadig redde liv. Bare med lidt...