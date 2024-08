Fysio- og Ergoterapi på Regionshospitalet Gødstrup får 1. september en ny cheflæge i form af Morten Stilund. Det skriver Region Gødstrup i en pressemeddelelse. Morten Stilund kommer fra en stilling som forsknings- og uddannelsesansvarlig ledende overlæge på afdelingen og har derfor et stort kendskab til afdelingens medarbejdere. Morten Stilund blev speciallæge i neurologi i 2019 og har påtaget sig et tiltagende organisatorisk ansvar i afdelingen. I januar 2023 stod han i spidsen for at omstrukturere afdelingens lægelige uddannelse og uddannelseskultur,...