Troels Krarup Hansen er blevet udpeget af Novo Nordisk Fonden til at varetage rollen som forperson for Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA). Det skriver DDEA i en pressemeddelelse. Troels Krarup Hansen har siddet i bestyrelsen for Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og har derigennem bidraget til udviklingen af det endokrinologiske område. Han ser frem til at fortsætte arbejdet med udviklingen af det endokrinologiske område som forperson for DDEA: »Jeg har set, hvordan DDEA har skabt uvurderlige netværk over hele landet...