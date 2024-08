Mens regeringen i begyndelsen af januar i år meldte ud, at man er klar til at afsøge mulighederne for at indgå aftaler med blandt andet Indien og Filippinerne om målrettet uddannelse og rekruttering af sundhedspersoner, så findes der allerede en stor gruppe veluddannede udenlandske sygeplejersker i Danmark. Nemlig iranske sygeplejersker, som siden 2019 er kommet talstærkt til landet. Dengang åbnede en ændring i udlændingeloven muligheden for at søge om autorisationsophold for sygeplejersker fra såkaldte tredjelande, altså lande uden for EU...