I Dagens Medicin reflekterede Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet, og Sidsel Vinge, ViVe, over ansøgninger om fire gange så mange penge til læge- og sundhedshuse, som der er afsat. De betvivler at det nytter, hvilket der er god grund til, da det ikke er ligegyldigt, hvad der etableres. Lægehuse og sundhedshuse bør defineres og kan tænkes sammen, men løser hver deres opgaver, hvorfor der bør lægges en plan for fremtidens behov.

Med ca. 18 højtspecialiserede hospitaler i landet med færre sengepladser end i dag bliver hospitalerne ‘behandlingsfabrikker’, hvor man forventer at komme ned på gennemsnitligt to døgns indlæggelse. En del skyldes bedre og mere effektive behandlingsmetoder med færre komplikationer, der kan udføres ambulant eller med kort indlæggelse. Men i nogle tilfælde vil borgerne stadig have behov for restituering, som tidligere foregik på hospitalerne, men fremover bliver det ude i kommunerne – det sker allerede.

Det var en del af strukturreformen, men der blev aldrig lagt en plan for lokale sundhedshuse, og både beslutnings- og finansieringsansvaret blev overladt til kommunerne selv, hvorfor det er sket i vidt forskelligt og utilstrækkeligt omfang. Tages det ikke alvorligt, kan det blive en ny kampplads mellem regioner og kommuner.

Region Hovedstaden og Helsingør Kommune har i samarbejde fundet en model for et lokalt sundhedshus, hvor kommunen etablerer 75 sengepladser, så borgere efter endt behandling kan komme hjem i lokalområdet og få den restituering, rehabilitering og genoptræning, som hospitalerne ikke længere varetager. Det kan blive forbillede for at dække det nære sundhedsvæsens behov.