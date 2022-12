Det er formentlig ikke nødvendigt at give patienter, der venter på en autolog stamcelletransplantation, en restriktiv diæt med kun mad, som er kogt ved minimum 80 grader samt at holde dem væk fra frisk frugt og grøntsager. Det er konklusionen i et studie, der netop er præsenteret på den årlige hæmatologiske kongres for American Society of Hematology (ASH). I studiet kunne forskere vise, at det ikke øgede patienters risiko for infektioner at spise den normale hospitalsmad, ligesom det også højnede...