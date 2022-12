Muligt at udelade knoglemarvsbiopsi ved diagnostik af lymfomer i CNS

Når læger skal stille en diagnose til en patient med lymfomer i centralnervesystemet, er det vigtigt ikke at overse, om patienten har spredning til andre steder i kroppen, blandt andet til knoglemarven. Det er muligt at udlade knoglemarvsundersøgelserne hos denne særlige gruppe patienter med lymfomer i centralnervesystemet, som samtidig er negative for anden sygdom ved skanning. Jelena Jelicic, læge, Vejle Sygehus og OUH Anbefalingerne på området har siden 2005 derfor været at lave knoglemarvsbiopsier for at udelukke spredning til knoglemarven,...