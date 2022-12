Ved seglcelleanæmi er de røde blodcellers evne til at ændre form påvirket. Netop evnen til at ændre form er en vigtig biologisk funktion, både når det kommer til de røde blodcellers mulighed for at komme rundt i kroppen og helt ud i de små blodkar, men også når de røde blodceller skal gennem miltens filtre. Nu viser et nyt forskningsresultat, at ved seglcelleanæmi resulterer de røde blodcellers manglende elasticitet i, at milten stopper til. Det påvirker både miltens størrelse og...