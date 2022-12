Venetoclax bør foretrækkes over klorambucil til bestemt CLL-patientgruppe

Omkostningseffektivitetsanalyse af de bedste behandlinger til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi peger på, at det også kan betale sig at tilbyde venetoclax plus obinutuzumab frem for klorambucil plus obinutuzumab som førstelinjebehandling til patienter uden del17p/TP53-mutation. Analysen er præsenteret på årets ASH.