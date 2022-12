Venetoclax bør foretrækkes over klorambucil til bestemt CLL-patientgruppe

I Danmark har Medicinrådet trukket en streg i sandet og sagt, at det ikke kan anbefales at tilbyde patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) uden del17p/TP53-mutation den nyeste behandling i første linje med venetoclax plus obinutuzumab frem for klorambucil plus obinutuzumab. Behandlingen med venetoclax anbefales ellers til patienter med del17p/TP53-mutation, men det bør ifølge et nyt dansk studie laves om til også at inkludere patienter uden del17p/TP53-mutation. Omkostningen ved at tilbyde venetoclax plus obinutuzumab til patienter uden del17p/TP53-mutation er –...