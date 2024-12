Inden for de seneste år har flere og flere kliniske studier peget i retning af, at behandling af mantle celle lymfom (MCL) med et behandlingsregime, som indeholder en BTK-hæmmer i første behandlingslinje, giver patienterne en overlevelsesfordel. Nu viser de første data fra et nyt MCL-studie (ALTAMIRA) – foreløbigt med kort opfølgning – at en kombinationsbehandling med acalabrutinib plus rituximab generelt er veltålt og formentlig forbundet med mindre toksicitet sammenlignet med nuværende etablerede behandlingskombinationer i førstelinje, samtidig med at behandlingen kommer...