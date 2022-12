Patienter med myeloproliferative neoplasier (MPN) døjer ofte under en tung symptombyrde med træthed og reduceret livskvalitet. Nu viser et nyt studie præsenteret på årets ASH, hvordan behandling med hydroxyurea eller pegyleret interferon alfa påvirker symptombyrden og livskvaliteten hos denne patientgruppe. Forskningsresultatet gør det lettere for patienter i samråd med deres læge at tage stilling til en mere individualiseret behandling. »Når patienter henvises med en sygdom inden for de myeloproliferative neoplasier, bør klinikerne i behandlingen af patienterne adressere ikke bare sygdommen,...