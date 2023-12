Genmabs daratumumab (Darzalex) skal måske endnu længere frem i behandlingsrækkefølgen til patienter med myelomatose. Det indikerer i hvert fald nye data, der netop er blevet fremlagt på den årlige kongres for American Society of Hematology (ASH). Vi er overrasket over størrelsen af effekten mellem de to arme i studiet. Denne forskel er klinisk enorm for patienterne, deres velbefindende og mulighed for at blive sygdomsfrie Pieter Sonneveld, læge og professor, Erasmus MC Cancer Institute i Rotterdam, Holland I et stort fase...