Patienter med højrisiko smoldering myelomatose fik reduceret deres risiko for sygdomsprogression til aktiv myelomatose med 51 pct., hvis de blev behandlet med daratumumab i tre år. Resultaterne af AQUILA-studiet er netop præsenteret på den årlige kongres for American Society of Hematology (ASH) af professor Meletios Dimopoulos fra National and Kapodistrian University of Athens School of Medicine. Meletios Dimopoulos foreslår, at daratumumab kan benyttes til at mindske risikoen for sygdomsprogression hos højrisiko patienter med smoldering myelomatose.