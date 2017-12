2-årsoverlevelsen for både patienter med lokaliseret og dissemineret sygdom er på højde med de bedste udenlandske centre, viser Dansk Testis Cancer Database for 2016. Rapporten viser, at den akkumulerede overlevelsessandsynlighed fra diagnosetidspunkt til to år efter diagnosen er 99 pct. for de 988 patienter med stadium 1-sygdom og 92 pct. for de 272 patienter med dissemineret sygdom. For sidstnævnte gruppe er overlevelsen steget med 1,3 procentpoint siden sidste opgørelse.

Samtlige patienter med non-seminom testistumor og dissemineret sygdom får udført sekundær kirurgi, hvis der – efter de har fået kemoterapi – identificeres resttumor på >1 cm. Standarden på >90 pct. er klart opfyldt på landsplan, hvilket er »meget tilfredsstillende«. At indikatoren hos enkelte patienter de tidligere år ikke var opfyldt, skyldes, at patienterne var inoperable.

Recidivforekomsten hos stadium 1 seminom-patienter er på landsplan på 7 pct. og er opfyldt på alle centre. Det er en forbedring sammenlignet med 2014 (12 pct.) og 2013 (16 pct.). 4 pct. af patienter med dissemineret sygdom får recidiv. Standarden på <15 pct. er opfyldt på landsplan, men varierer centrene imellem.

Recidivforekomsten er højest blandt patienter med stadium 1 non-seminom sygdom, hvor 25 pct. får recidiv. Standarden på <30 pct. er opfyldt på landsplan.