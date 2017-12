Siden 1994 er der sket en markant forbedring af overlevelsen for danske nyrekræftpatienter, og den er nu på internationalt niveau, viser Dansk Renal Cancer Databases årsrapport for 2016.

Nyrebevarende teknikker bruges stadig hyppigere, og andelen af laparoskopiske nefrektomier falder, da flere store nyretumorer bedst håndteres ved åben kirurgi. Stadig flere patienter med små tumorer tilbydes også nyrebevarende kirurgi eller ablativ behandling, og andelen af radikalt nefrektomerede patienter med T1a-tumorer forventes derfor at falde mod 10 pct. fremover.

Flere indikatorer taler for en høj operativ kvalitet: Andelen af reoperationer ligger på et fast lavt leje, og andelen af patienter, som får recidiv, lever ligeledes op til den fastsatte standard på ≤ 25. For få år siden syntes det umuligt at udskrive 85 pct. af patienterne inden for tre døgn efter operation, men den minimalt invasive teknik og accelererede forløb gør, at indikatoren i 2016 er opfyldt på landsplan.

Korttidsmortaliteten efter et kirurgisk indgreb er steget fra 0,5 pct. i 2015 til 1,2 pct. efter indførelsen af nye søgealgoritmer. Den er dog stadig på internationalt niveau, og det »taler for høj operativ kvalitet«, lyder det.

1-årsoverlevelsen er for femte gang i træk registreret til over 80 pct., som er standard. For 3-års- og 5-årsoverlevelsen er der ikke fastsat standarder, men begge lever op til international standard. Overlevelsen afhænger af patienternes Leibovich score, tumorstadie og komorbiditet og varierer derfor regioner og centre imellem.