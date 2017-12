Fortsat for få akutte operationer foretages af specialister

Kun fire centre lever op til, at akutte kolonkræftoperationer bør udføres af specialister, viser årsrapporten for 2016 fra landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm. Andelen varierer fra 33 pct. i Nordjylland til 89 pct. i Syddanmark. Afdelinger, der ikke opfylder standarden, bør samarbejde med andre afdelinger, lyder det. På landsplan dør 1,4 pct. […]