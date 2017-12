Utæt anastomose er en potentielt alvorlig præoperativ komplikation for patienter, der er blevet opereret for ventrikelkræft, så der har været opmærksomhed om indikatoren siden etableringen af Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase. Af årsrapporten for 2016 fremgår det, at andelen af patienter med utæt anastomose er på et lavt niveau, 4,6 pct. på landsplan. Der er sket en non-signifikant stigning sammenlignet med 2015 og 2014, men set over en længere periode er faldet markant – primært pga. mere avanceret operationsteknik.Det bemærkes dog, at indikatorværdierne kun var under standarden (5 pct.) i Region Syddanmark, og der er behov for fortsat opmærksomhed på indikatoren.

Ventrikelkræft har en alvorlig prognose, og derfor er det glædeligt, at der er en relativt lav 30- og 90-dagesdødelighed hos patienter, der fået intenderet kurativ behandling. Standarderne på henholdsvis ≤5 og ≤10 pct. er overholdt på lands- og centerniveau. Også 5-årsoverlevelsen er overholdt, men her ses en betydelig variation centrene imellem. Patienter, der får kurativ behandling, skal have fjernet mindst 16 lymfeknuder i forbindelse med operation. Efter flere år med variationen mellem centrene observeres en homogen praksis, hvilket tyder på, at anbefalingerne har øget fokus. Standarden (≥80) er overholdt. Dødelighed, overlevelse og lymfeknudefjernelse opgøres samlet for kræft i spiserøret, GEJ og ventrikelkræft.