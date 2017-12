Af Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2016 ses det, at flere indikatorer er opfyldt utilstrækkeligt. Det gælder f.eks. for indberetningen af patienter med datakomplethed til DBCG. Indikatoren er central for datasættet, og derfor er det »helt uacceptabelt,« at fire ud af fem regioner ligger signifikant lavere end standarden på 95 pct. Det fremhæves især, at Aalborg, Sønderborg og Rigshospitalet bør forbedre deres indberetninger, men der er generelt behov for optimering for at sikre et retvisende billede af behandlingskvaliteten. Der er også mangelfuld indberetning af lav- og højrisikopatienter, der gennemfører DBCG’s opfølgningsprogram, og der er stor variation i indikatoropfyldelsen regioner og afdelinger imellem. For lavrisikogruppen noteres det, at den lave opfyldelse skal ses i sammenhæng med, at de nye retningslinjer ikke er implementeret. For højrisikogruppen noteres det, at en mindre del af patienterne ikke henvises til onkologisk afdeling efter indgrebet. I tidligere rapporter lød det, at automatiske rykkersystemer skulle minimere problemet, men det har umiddelbart ikke haft den ønskede effekt.

På positivsiden påpeges det, at raten for lokalt recidiv over fem år ligger tilfredsstillende lavt. Det gør sig også gældende for risikoen for reoperation. Og bortset fra Aalborg, så er resten af landet gode til at fjerne og undersøge aksillymfeknuder hos patienter med invasivt karcinom som led i intenderet kurativ operation.