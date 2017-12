Der er positive takter at spore i Dansk Blære Cancer Databases årsrapport fra 2016. Generelt er data fra opfølgningen af blærekræftpatienter »meget imponerende« med en gennemgående høj opfyldelse af standarder, lyder det.

Rapporten viser, at patienterne opfylder indikatorerne for 1-årsoverlevelsen for invasiv sygdom, den kræftspecifikke 1-årsoverlevelse efter diagnosen og 1-årsoverlevelsen efter cystektomi. På landsplan var indikatoropfyldensen for disse indikatorer højere end de fastsatte standarder.

Det fremhæves, at de fem uro-onkologiske centre har en høj overlevelse efter cystektomi, hvilket viser, at patientselektionen, den operative og perioperative behandling er af en høj standard. Når patienter – til trods herfor – ikke opfylder indikatoren for cancer-specifik overlevelse efter cystektomi, kan det skyldes forskelle i udvælgelsen af patienter til cystektomi centrene imellem, lyder det. Standarden på >88 pct. er fastsat ud fra publicerede serier fra internationale, anerkendte centre med selekteret patientmateriale. Med det in mente er indikatoropfyldelsen på 87 pct. »imponerende flot«. Det noteres, at fremtidige indikatorer bør fokusere mere på overlevelse afhængigt af T-stadie versus muskelinvasiv sygdom. Databasen har patienter fra 2012 og frem, hvilket gør det muligt snart at inkludere 3- og 5-årsdata.

Det fremgår af rapporten, at det bliver en udfordring for databasen, at de urologiske afdelinger i Region Sjælland og Hovedstaden skal reorganiseres. Det betyder, at der skal der laves nye algoritmer for centrallokering, og reorganiseringen vil udfordre sammenligning af tidsperioder.