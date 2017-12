Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det kan potentielt være farligt for patienter, der er blevet opereret for kræft i spiserøret, at få utæt anastomose. Der har været fokus på indikatoren siden etableringen af Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase. Af årsrapporten for 2016 fremgår det, at andelen af patienter med henholdsvis GEJ og kræft i spiserøret med utæt anastomose er på […]