Siden Dansk Testis Cancer Database blev etableret i 2013, er der sket store forbedringer i kodepraksis. Årsrapporten fra 2016 afspejler disse. En af de tre patologiske indikatorer er opfyldt (SNOMED-kode for pT-stadium), én er næsten opfyldt (SNOMED-kode for karinvasion), mens den sidste indikator (SNOMED-kode for tumordiameter) ikke er opfyldt. Det er en klar forbedring siden sidste opgørelse, hvor ingen af indikatorerne var opfyldt.

I 2016 havde 299 ud af 323 patienter (93 pct.) en SNOMED-kode for tumordiameter, og om end standarden på >95 pct. ikke er efterlevet, er der sket en betydelig stigning i kodning sammenlignet med i 2015 (81 pct.) og 2014 (74 pct.). Fremgangen ses i alle regioner. Det er glædeligt, da tumordiameter er en vigtig faktor for recidiv hos stadium I seminom-patienter, lyder det. Samme positive udvikling ses for SNOMED-kodning for karinvasion. I 2016 opfylder 95 pct. af patienterne indikatoren mod 86 pct. i 2015 og 70 pct. i 2014. Standarden er sat til >95 pct. og dermed meget tæt på at være opfyldt. Der er tale om få patienter, og afvigelser fra kodepraksis i en eller få cases kan bevirke, at indikatorerne ikke bliver opfyldt. amsa