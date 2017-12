Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

To af de fire indikatorer til bedømmelse af kvaliteten af onkologisk behandling af testikelkræft udgår pga. for mange uoplyste. De tre centre bedømmes alene ud fra andelen af patienter med dårlig prognose, der opnår ‘no-evidence of disease’ (NED) efter kemo og evt. operation, og andelen af patienter, der lever to år efter diagnosen. Den onkologiske […]