Blot 55 pct. af patienter med kræft i bugspytkirtlen bliver henvist til operation inden for tidsgrænsen på to uger, viser Dansk Pancreas Cancer Databases årsrapport for 2016. Sammenlignet med sidste år er der flere forløb, der overskrider ventetiden i 2016. Standarden er sat til 90 pct., og den lave indikatoropfyldelse viser, at der er for […]