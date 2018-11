Danmark bliver centrum for internationalt forskningscenter om antibiotikaresistens

Et nyt, stort internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens skal placeres i Danmark. Centeret skal have mellem 400-500 ansatte.

Danmark skal huse et nyt, stort internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) underskriver i dag på et møde i Seattle en aftale om centeret med den foreløbige titel »The International Centre for Interdisciplinary Solutions on AMR«. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Målet er, at centeret på sigt […]