Den gratis HPV-vaccine til drenge fås kun hos AIDS-Fondet. Det har medført travlhed hos fondets sundhedspersonale, der ikke forstår, at praktiserende læger står uden for pilotprojektet

Siden 1. februar 2018 har det for “drenge, der elsker drenge” i alderen 15-20 år været muligt at få en gratis HPV-vaccine hos et af AIDS-Fondets tre checkpoints i Odense, Aarhus eller København. Initiativet gælder kun i 2018 og er et pilotprojekt iværksat af Sundhedsstyrelsen under regeringens kræftplan IV. Og i øjeblikket er interessen for […]