Tusindvis uden for risikogruppen vaccineret mod influenza før tid

Op mod 27.000 sunde og raske danskere ansat blandt andet i Erhvervsstyrelsen og pensionsselskabet ATP har allerede fået tilbudt den årlige influenzavaccine stik imod Sundhedsstyrelsens skrappe henstilling.

Samtidig er SSI gået i restordre på de 4-valente influenzavacciner fra Sanofi og Viatris, som er de mest benyttede i programmet, med en mangel på 83.000 vacciner. Dermed frygtes det, at særligt sårbare, ældre og frontpersonale risikerer at stå uden beskyttelse mod den forestående influenzasæson.

Tyvstarten blandt de tusindvis af danskere uden for risikogruppen sker trods af en klokkeklar opfordring fra Sundhedsstyrelsen til, at læger, apoteker og virksomheder venter med at vaccinere den øvrige befolkning til 22. oktober for at undgå, at der mangler vacciner til risikogruppen.



Der skal styring på

Ifølge Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen, er det uacceptabelt, at store firmaer og offentlige institutioner ikke følger sundhedsmyndighedernes henstilling.

»Det er helt uacceptabelt, fordi man har jo lavet de her restriktioner for at være sikker på, at man har vacciner nok til risikogruppen, og så kan det ikke nytte, at man sælger dem til store virksomheder, hvor medarbejdere kan blive vaccineret i det normale program efter 22. oktober,« siger han.

Torben Mogensen mener derfor, at der bør føres mere kontrol med, hvem SSI sælger vaccinerne til.

Konkret foreslår han, at landets apoteker og de private firmaer, som indtil videre har købt omkring halvdelen af SSIs influenzavacciner, indtil 22. oktober ikke må indkøbe vacciner til at stikke andre end de ældre over 65, da der fra apotekerne let kan føres kontrol med alder.

»Der skal styring på, hvem SSI udleverer vaccinerne til, og det skal helst ikke være for bureaukratisk, men det må være relativt simpelt, at de firmaer eller apoteker, man leverer til, blot vaccinerer eksempelvis dem over 65 år,« siger han.

Det er noget rod

Mireille Lacroix, praktiserende læge og næstformand for PLO, mener, at der er en risiko for, at patienterne må gå i cirkler hos læger, apoteker og private udbydere, når SSI går i restordre.

Hun frygter, at patienterne i værste fald giver op i forsøget på at få et stik.

»Det er noget rod, at personer uden for risikogruppen allerede er blevet vaccineret. Vi havde hørt rygter om, at nogle havde været for hurtigt ude, og det må man ikke, ligegyldigt om man er apotek, læge eller privat virksomhed,« siger hun.

Ligesom Torben Mogensen mener hun, at manglende styring og viden om patienterne er årsag til problemet.

»Alle kan jo bestille en vaccine, men det er kun mig som læge, der i journalen rent faktisk kan se, om patienten, der vil vaccineres, er sårbar. Det kan de jo ikke se på Apoteket eller hos firmaerne. Der kan patienterne bare sige, at de er sårbare, og så får de et stik,« siger hun.

Vacciner på lager

SSI har ikke haft mulighed for at oplyse om, det er praktiserende læger, apoteker eller firmaer, der har bestilt de 83.000 vacciner, som er i restordre.

SSI oplyser dog, at der på nuværende tidspunkt ligger over en halv million doser i klinikkerne, på apotekerne og hos firmaerne og venter på at blive taget i brug.

Ifølge Mireille Lacroix hænger manglen på influenzavacciner sammen med, at private virksomheder og apoteker har hamstret vacciner forud for 22. oktober, hvor den øvrige befolkning mod betaling også kan få et stik.

Hendes påstand bliver bakket op af andre tal fra SSI, der viser, at de praktiserende læger i denne sæson har bestilt 700.000 influenzavacciner, mens de sidste sæson vaccinerede 771.000 personer i målgruppen svarende til 73 procent af målgruppen.

Til sammenligning har apotekerne og firmaerne i denne sæson med 535.000 influenzavacciner hidtil bestil 43 procent af influenzavaccinerne. Alligevel stod de sidste sæson kun for at vaccinere 27 procent af målgruppen.

ATP og Erhvervsstyrelsen tyvstarter

Bård Grande, der er HR-direktør i ATP, bekræfter over for Dagens Medicin, at selskabet allerede har indledt vaccination af deres medarbejdere.

Han fortæller, at ATP har tilbudt vaccinerne til deres medarbejdere med en forventning om, at selskabet fulgte myndighedernes retningslinjer.

»Vi har iværksat vaccine-tilbuddet til vores medarbejdere i god tro baseret på den information, vi havde til rådighed på det pågældende tidspunkt. Hvis vi havde kendt sagens rette sammenhæng, havde vi naturligvis ventet, det er helt klart,« siger Bård Grande.

Erhvervsstyrelsen skriver i en mail til Dagens Medicin, at styrelsen begyndte at vaccinere de første medarbejdere 5. oktober. Vaccinationen fortsætter 27. oktober, 3. november og 11. november.

Styrelsen oplyser også, at leverandøren udelukkende vaccinerer virksomheder og ingen risikogrupper.

ATP har benyttet firmaet Nurse Care, mens Erhvervsstyrelsen har gjort brug af firmaet Speciallægernes Influenzavaccination.

Borgerne har flere muligheder

Situationen med restordre opstod også sidste sæson, hvor der var en mere udtalt mangel på influenzavacciner blandt dem i risikogruppen.

I et svar til Dagens Medicin skriver Sundhedsministeriet, at henstillingen fra Sundhedsstyrelsen har til hensigt at undgå dette i den kommende sæson. Samtidig har SSI i år købt et rekordstort antal vacciner på 2,5 mio. doser, hvilket er omkring 900.000 mere end sidste år.

Ministeriet svarer dog ikke på Dagens Medicin spørgsmål om, hvorfor ministeriet ikke har opsat regler, der sikrede, at ingen udover risikogruppen kunne blive vaccineret før tid.

I stedet skriver ministeriet, at borgerne i lokale mangelsituationer skal finde en anden udbyder andetsteds.

»Sundhedsministeriet kan oplyse, at SSI allerede har leveret et stort antal vacciner til aktørerne, og hvis en konkret aktør aktuelt ikke har vacciner til rådighed, vil borgeren kunne henvises til at kontakte en anden aktør. Det bemærkes desuden, at influenzasæsonen endnu ikke er startet. Der er med andre ord fortsat god mulighed for at blive vaccineret mhp. at forebygge influenzasygdom,« skriver ministeriet i sit svar.