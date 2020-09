Overbelægning stiger trods akutpakke: Nu kaldes Heunicke i samråd

Antallet af hospitalssenge fortsætter med at falde, viser nye tal. Samtidig er overbelægningen på sygehusene vokset siden vedtagelsen af akutpakken. En række sundhedsordførere er bekymrede og kræver ministeren tager ansvar for udviklingen.

Nye tal fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at læger og sygeplejersker oftere oplever at møde ind på afdelinger, hvor antallet af patienter overstiger antallet af hospitalssenge.

Således er antallet af overbelægningssengedage steget med knap 7,6 pct. fra 2016 til 2019. Andre tal fra ministeriet viser, at flere danske hospitalsafdelinger oplever overbelægning mere end 200 dage om året.

Tallene er fremkommet i forbindelse med en række spørgsmål fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Ministerens svar kommer bag på Peder Hvelplund:

»Jeg synes, at det er temmeligt voldsomt at se, at overbelængingsproblemet er så udtalt, og at akutpakken har haft så begrænset effekt,« siger han.

Referencen til akutpakken henviser til de 415 mio. kr., der i 2016 blev afsat for at komme de daværende overbelægningsproblemer til livs. Men siden da er problemet altså vokset yderligere.

Peder Hvelplund er bekymret for udviklingen og kræver nu en redegørelse fra Magnus Heunicke:

»Med baggrund i tallene, vil jeg igen tage det op med ministeren og igen høre, om forudsætningerne for kvalitetsfondsbyggerierne stadig er til stede. Jeg vil indkalde ministeren i et nyt samråd med baggrund i de tal her.«

Peder Hvelplund forklarer, at han er bekymret for, at de nye kvalitetfondsbyggerier – i folkemunde kendt som supersygehusene – ikke er dimensioneret til den tid, de tages i brug i:

»Vi ved, at vi får flere behandlingskrævende ældre. Samtidig har vi nogle sygehuse, der har mindre kapacitet, fordi der bliver færre sengepladser. Det er en meget bekymrende udvikling.«

V: Heunicke skal tage ansvar

Også i landets største oppositionsparti, Venstre, er man bekymret for udviklingen i tallene.

»For mig understreger tallene et akut behov for, at man får lavet en sundhedsreform, og at man får samtænkt og gennemtænkt, hvad det er for en kapacitet, man har i vores sundhedsvæsen,« siger Ellen Trane Nørby, tidligere sundhedsminister og nuværende medlem af sundheds- og ældreudvalget for Venstre.

Hun retter en kritik mod sundheds- og ældreministeren, som endnu ikke har fremsat en dato for, hvornår de politiske forhandlinger om en ny sundhedsreform kan begynde.

»Magnus Heunicke er nødt til at påtage sig det ansvar, der hviler på den til enhver tid siddende sundhedsminister for ikke bare at tale om det, men også at handle. Vi kan ikke være det bekendt over for patienterne og medarbejderne,« siger Ellen Trane Nørby.

Konservative: Et stort problem

Hos Det Konservative Folkeparti er sundhedsordfører Per Larsen også utilfreds med, at problemerne i sundhedsvæsenet får lov til at vokse, uden at den socialdemokratiske regering griber ind.

»Det er dybt utilfredsstillende, at man ikke er kommet i gang med en sundhedsaftale, for der er så mange problemstillinger, der presser sig på,« siger han.

Per Larsen er bekymret for, at der kan komme til at gå rigtig lang tid, før det politiske arbejde på en ny sundhedsreform kan begynde:

»Det seneste jeg har hørt – og det er noget nedslående – er, at der kommer et udspil inden næste folketingsvalg. Det er min frygt, at der ikke kommer en aftale på plads inden næste valg. Det er bekymrende, at tiden bare går,« siger han.

DF: Dybt bekymrende

Også Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, er bekymret over de nye tal, som Magnus Heunicke har lagt frem.

»Det er dybt bekymrende. Selvom vi har sat penge af, så kommer der ikke nogen resultater ud af det,« siger hun.

Hun opfatter den manglende effekt af akutpakken som et produkt af de løbende sengenedlæggelser, der sker på landets hospitaler:

»Det er en forkert retning, når vi gennem akutpakken putter penge ind et sted, og at man i den anden ende så fortsætter med at nedlægge senge. Så er det jo naturligt, at vi ikke ser nogen ændring i forhold til overbelægningen, når der hele tiden bliver færre sengepladser,« siger Liselott Blixt.

Ingen svar fra Heunicke

Dagens Medicin har opfordret sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til at stille op til et mundtligt interview. Men det har hverken været muligt at få et mundtligt interview med ministeren eller svar fra ham på en række skriftlige spørgsmål.

I stedet har embedsfolk i Sundheds- og Ældreministeriets uopfordret sendt skriftlige svar på de spørgsmål, som Dagens Medicin har sendt til deres politiske chef.

Kommer tallene for overbelægningen bag på dig (Magnus Heunicke, red.)?

»Overbelægning følges løbende af regeringen, Danske Regioner og KL på nationalt og regionalt niveau i regi af de Nationale Mål,« skriver medarbejdere fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Fra januar 2007 til marts 2020 har man reduceret det samlede antal normerede senge med tæt på 27 pct., hvilket er langt mere end den sengereduktion på 20 pct., som det daværende ekspertpanel anbefalede. Hvilken sammenhæng tror du (Magnus Heunicke, red.), der er mellem en markant sengereduktion og massiv overbelægning?

»Det bemærkes, at der skal tages forbehold for sammenligner i overbelægning over tid,« står der i svaret på spørgsmålet, der ikke spørger til overbelægning, men til reduktionen i sengepladser.

Svaret fra ministeriet fortsætter:

»Fra 2007 til 2019 er der blevet ansat ca. 3.800 flere sygeplejersker på de offentlige sygehuse. Det svarer til en stigning på ca. 12 pct. Med økonomiaftalerne med regionerne er der givet et permanent løft til sundhed på 1,5 mia. kr. og godt 1,3 mia. kr. i hhv. 2020 og 2021.«

