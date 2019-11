I en mail forud for den meget omtalte nattevagt beskriver overlæge Kristian Rørbæk Madsen, hvad der venter styrelsesdirektør Anne-Marie Vangsted: 27 intensivpatienter, der skal holdes i live for enhver pris. Også manglende dokumentation.

Fredag 12. januar 2018 inviterer direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, overlæge Kristian Rørbæk Madsen til et dialogmøde i Styrelsen for Patientsikkerhed. Kristian Rørbæk Madsen afviser invitationen og inviterer i stedet Anne-Marie Vangsted og daværende sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V) til at deltage i en hans vagter. 15. januar 2018 tager Anne-Marie […]