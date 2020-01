Chef for landets største gynækologiske afdeling skifter spor

Efter 11 år som ledende overlæge og chef for de gynækologisk-obstetriske afdelinger på OUH, Odense og Svendborg, vil Bjarne Rønde Kristensen nu bruge en stor del af sin tid på at opbygge et nyt tilbud til voldsramte kvinder - og på at skaffe verdenskongres til Danmark.

Når ledere i sundhedsvæsenet »søger nye udfordringer«, og derfor trækker sig fra chefstolen, er det ofte nærmest Orwellsk nysprog for, at nogen højere oppe i hierarkiet har givet dem et los i en vis legemsdel.

Med udgangen af februar trækker Bjarne Rønde Kristensen sig fra sin stilling gennem 11 år som ledende overlæge og chef for de gynækologisk-obstetriske afdelinger på OUH, Odense og Svendborg. Men i Bjarne Rønde Kristensens tilfælde vil det faktisk være korrekt og dækkende at sige, at det netop er for at søge nye udfordringer, at han stopper som ledende overlæge.

Når han om en måned giver stafetten videre til sin afløser, er det for bedre at kunne hellige sig sit fag, og for at løse to hovedopgaver: At skaffe verdenskongressen for gynækologi og obstetrik til Danmark, og for at blive overlæge på samme afdeling med ansvar for at opbygge et tilbud til voldsramte kvinder.

Inspirationen til, hvor Bjarne Rønde Kristensen fremover gerne vil lægge hovedparten af sin faglige arbejdsindsats kom, da han for nogle år siden mødte den congolesiske læge Denis Mukwege, der efterfølgende i 2018 fik Nobels Fredspris for sin indsats for at hindre seksuelle overgreb på kvinder i Congo.

»Efter mange år som ledende overlæge vil jeg gerne tilbage til klinikken. Jeg skal i min nye rolle som specialeansvarlig overlæge blandt andet bruge den kommende tid på at at opbygge et tilbud til voldsramte kvinder – hvilket er en ny satsning for afdelingen,« siger Bjarne Rønde Kristensen.

Han har i mange år været en fremtrædende fagperson indenfor gynækologi, graviditet og fødsler i Danmark. I de år Bjarne Rønde Kristensen har været ledende overlæge, er afdelingen ved OUH blevet landets største gynækologiske afdeling, og samtidig førende indenfor en lang række forskningsområder.

Afdelingen har i dag otte professorater, og et meget stort internationalt netværk som har bidraget til, at afdelingen har kunnet afholde syv internationale videnskabelige kongresser – senest en NFOG-kongres (Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology) i 2018 med ca. 1000 deltagere.

»Jeg har længe haft lyst til at bruge mere tid på at arbejde med vores internationale relationer. Som menig overlæge vil jeg fortsat bevare min tilknytning til Syddansk Universitet, der også ønsker det område styrket yderligere. De videnskabelige selskaber for gynækologi og obstetrik fra samtlige fem nordiske lande er nu klar til at aflevere en ansøgning om værtskabet for verdenskongressen FIGO (Federation of Gynecology and Obstetrics) i 2027 til afholdelse i Danmark, og har peget på mig som kongrespræsident. Hvis Danmark får tildelt værtsskabet for FIGO, vil kongressen samle 10.000 gynækologer og fødselslæger fra hele verden. Til næste FIGO-verdenskongres 2021 i Sydney bliver det afgjort, om Danmark får kongressen i 2027. Og sker det, bliver opgaven som kongrespræsident en væsentlig arbejdsopgave i mindst halvandet år før kongressen,« siger Bjarne Rønde Kristensen.

Udover at være chef for afdelingerne i Odense og Svendborg, er Bjarne Rønde Kristensen formand for organisationen af ledende overlæger i specialet for hele Danmark. Han er formand for Specialerådet i Region Syddanmark, og talsmand for samtlige ledende overlæger ved OUH.

Desuden forsøgte han i 2015 at blive formand for Lægeforeningen – en kamp han som bekendt tabte til den nuværende formand, Andreas Rudkjøbing.