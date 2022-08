Fascineret af det fagligt udfordrende: Hjertelæge fra Rigshospitalet har fået EliteForsk-pris

Den 38-årige overlæge på Rigshospitalet Emil Fosbøl har for nyligt modtaget EliteForsk-prisen for sin forskningsindsats inden for bl.a. hjerteklapsygdomme. Dagens Medicin har talt med den ambitiøse hjertelæge og forsker.