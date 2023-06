Chef for landets største gynækologiske afdeling skifter spor

Efter 11 år som ledende overlæge og chef for de gynækologisk-obstetriske afdelinger på OUH, Odense og Svendborg, vil Bjarne Rønde Kristensen nu bruge en stor del af sin tid på at opbygge et nyt tilbud til voldsramte kvinder - og på at skaffe verdenskongres til Danmark.