Når det nye år begynder, er det den 47-årige hjertelæge og nuværende lægefaglige vicedirektør på Rigshospitalet, Rasmus Møgelvang, der sidder i hospitalets direktørstol, når nuværende direktør Per Christiansen takker af. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Efter kun godt halvandet år som vicedirektør glæder Rasmus Møgelvang sig til at overtage direktør-stafetten, og målsætningen for hospitalets fremtidige retning er allerede klar. Det er hans mål at gøre Rigshospitalet til en slags ‘open source’ for sundhedsfaglig viden, der kan være med til...