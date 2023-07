Fire nye forsknings- og innovationsprojekter med forskere fra Sjællands Universitetshospital i spidsen skal med teknologi bl.a. hjælpe patienter, som lider af høretab, svimmelhed, psykisk sygdom, kroniske lidelser eller af flere sygdomme.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Projekterne skal realiseres i samarbejde med norske, svenske og tyske hospitaler samt private virksomheder.

Fælles for de fire projekter er, at de vil udnytte teknologi og digitale værktøjer til at effektivisere behandlingsforløb og reducere unødvendige hospitalsbesøg og genindlæggelser.

145 mio. fra EU det seneste år

Forskerne vil blandt udvikle sundhedsteknologiske løsninger på de udfordringer, som hospitalerne står over for i takt med den demografiske udvikling og det deraf stigende antal patienter.

De 55 mio. kr. kommer oven i de 90,6 mio. kr. ligeledes fra EU til fem forsknings- og innovationsprojekter, som Sjællands Universitetshospital skød i gang tidligere i år. Det giver i alt godt 145 mio. kr. i rygstøtte fra EU det seneste år.

De internationale samarbejder tiltrækker viden og midler til gavn for borgerne i regionen. Det glæder Niels Würgler Hansen, sygehusdirektør på Sjællands Universitetshospital:

»Styrken ved disse forsknings- og innovationsprojekter er, at vi over de kommende tre år tester og udvikler nye løsninger til patienterne. Med internationale samarbejder og i partnerskab med erhvervslivet lykkes vi med det, der ofte er svært for hospitaler – netop at komme ud over rampen med sundhedsinnovation og omsætte forskning til konkrete produkter og nye behandlinger,« siger Niels Würgler Hansen.

Forskning til gavn for borgerne

Forskerne vil blandt andet forsøge at knække den stigende genindlæggelseskurve med digitale løsninger i samarbejde med svenske og norske kolleger for at reducere antallet af omkostningstunge genindlæggelser og overgange mellem afdelinger, når patienten har mere end én sygdom.

I et andet projekt skal forskerne samarbejde med det private erhvervsliv og udvikle en ny app, der skal fjernovervåge kroniske syge for at få mere at vide om sygdommens forløb. Målet er at reducere genindlæggelser.

På samme måde skal det tredje projekt, med tyske projektpartnere, anvende kunstig intelligens for at fremme langsigtet bedring og livskvalitet for psykiatriske patienter ved brug af færre lægemidler samt færre og kortere indlæggelser.

Det sidste projekt skal hjælpe en stor og voksende samfundsgruppe med nedsat hørelse og svimmelhed.

Her forventer forskningsleder Bjarki Ditlev Djurhuus på Øre-, Næse- og Halskirurgiskafdeling, Sjællands Universitetshospital, med sit tværnationale forskningsprojekt at afkorte udredningstiden og give hurtigere og bedre behandling.

»I fremtiden bliver der sandsynligvis endnu flere mennesker med lidelser i det indre øre, dvs. med nedsat hørelse og svimmelhed, bl.a. fordi vi lever længere. Vi vil udvikle og implementere nye løsninger for patienter med disse skjulte, men alvorlige handicap. Vi udvikler eksempelvis en videobrille i projektet, der vil hjælpe den vanskelige diagnostik af svimle patienter, der længe cirkulerer blandt specialer på trods af talrige undersøgelser, uden korrekt diagnose,« siger forskningsleder og overlæge Bjarki Ditlev Djurhuus.