Nyt dansk vaccinestudie fastslår: Børn får ikke bivirkninger af MFR-vaccinen

Et stort dansk forskningsstudie konkluderer, at MFR-vaccinen ikke har de almindelige bivirkninger, som vaccinen ofte er blevet beskyldt for. »Fundene er betryggende for læger og forældre,« siger teknisk rådgiver i WHO om de overraskende resultater.