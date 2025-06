Nu skal Sjællands Universitetshospital drive lægepraksis på Lolland

Hospitaler i Region Sjælland trækkes nu for alvor ind i kampen for at løse lægemanglen i almen praksis. Regionsledelsens nye krav lyder, at hvert hospital skal drive én lægepraksis hver. For Sjællands Universitetshospital gælder det en ny lægeklinik på Lolland, men hospitalet lover, at tvang ikke kommer på tale for at sikre bemandingen.