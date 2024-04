Der er stor ulighed mellem danskerne i muligheden for et sundt liv. Uligheden betyder også, at store grupper af danskere fra vugge til grav har ringere mulighed for diagnose og behandling af alle tænkelige sygdomme. Statsminister Mette Frederiksen (S) adresserede for nylig problemstillingen og gjorde det også klart, at det er regeringens ambition at nedbringe ulighed i sundhed mellem danskere. Statsministeren er dog langt fra den første til at tænke disse tanker, for overalt i Danmark arbejder forskere og læger...