Christian Freitag: Vi er nødt til at have en klar plan for, hvordan almen praksis skal kunne løfte en stor del af opgaven med danskere med ADHD

Psykiatrien er ved at bryde sammen under presset fra både børn og voksne med behov for diagnose og behandling af ADHD. Debatten bør ikke omhandle, om almen praksis skal spille en større rolle, men hvordan vi får lagt en plan for, at det kan lade sig gøre. Det mener Christian Freitag, praktiserende læge og tidligere formand for PLO.