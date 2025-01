Arbejdsgruppe kommer med anbefalinger til at styrke dansk klinisk forskning

I forbindelse med regeringens Life Science-strategi i 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle afdække barriererne for klinisk forskning i Danmark. Arbejdsgruppen er nu kommet med deres rapport med tre konkrete anbefalinger til, hvor Danmark skal gøre det bedre for fortsat at være et attraktivt land at lave klinisk forskning i.