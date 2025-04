Én samlet indgang til hjælp for alle børn og unge i mistrivsel. Det var drømmen for Nina Tejs Jørring, der er forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Og det var, ifølge hende, også det, der var lagt op til, da hun og resten af den faglige arbejdsgruppe fremlagde sine anbefalinger til 10-årsplanen for psykiatrien. Nu har regeringen så fremlagt den samlede 10-årsplan for psykiatrien. Og her er forpersonen ikke begejstret for regeringens ønske om specialiserede klinikker for folk med autisme...