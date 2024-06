For lidt over 20 år siden skete der en sand revolution i behandlingen af patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML). Det skete med udviklingen af tyrosinkinasehæmmere, der løftede den tiårige overlevelse for denne patientgruppe til over 80 pct. Det er dog velkendt, at der kan være mange bivirkninger til denne form for behandling. Nu viser et nyt dansk studie, at når det kommer til at få personer med CML tilbage på arbejdsmarkedet, står det sløjt til. En ganske stor del...