Allerede på den årlige kongres for American Society of Clinical Oncology (ASCO) for et par uger siden løftede forskerne bag IMROZ fase 3-studiet med behandling med isatuximab til patienter med nydiagnosticeret myelomatose lidt af sløret for de meget positive data, der er kommet ud af studiet. På den igangværende kongres for European Hematology Association (EHA) gentager de kunststykket. I IMROZ-studiet deltog 446 patienter med nydiagnosticeret myelomatose, og de var blevet randomiseret til behandling med isatuximab i tillæg til bortezomib, lenalidomid...