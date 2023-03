Det er ikke til at se med det blotte øje, og kun 0,77 pct. af den danske befolkning har ifølge Landspatientregistret en officiel autismediagnose. Men alligevel er der måske god grund til at være lidt mere opmærksom, for et kohortestudie anslår, at mere end tre gange så mange, 2,8 pct., reelt er på autismespektret. »Især kvinder går uopdaget med autisme, fordi de egentlig på overfladen klarer sig ok. Men de har ofte kæmpet med en livslang udefinerbar følelse af at...