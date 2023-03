Der er sket meget, siden psykedeliske stoffer kom på FN’s liste over farlige euforiserende stoffer i 1971. Og inden for de seneste ti år har mere end 100 virksomheder og tusindvis af forskere verden over intensiveret arbejdet med at finde ud af, om psykedeliske stoffer har en plads som medicinsk anvendelse ved forskellige neuropsykiatriske sygdomme. Flere kliniske undersøgelser peger nemlig på, at psykedeliske stoffer kan anvendes til hurtigere end de gængse lægemidler at opnå en behandlingseffekt ved blandt andet depression...