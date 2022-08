Region Midtjylland har stor succes med TMS-behandling af depression

Mikkel Rasmussen: Hvis ikke nu, hvornår så?

DEBAT: Den politiske stilhed har længe været larmende til trods for, at det igen og igen viser sig, hvorfor der er behov for handling i psykiatrien. I kølvandet på en intensiveret debat og efter pres fra flere partier begynder forhandlingerne om en 10-årsplan nu 24. august. Dette momentum skal forløses, for meget håb er koblet op på troen på, at nu er det nu skriver Mikkel Rasmussen.