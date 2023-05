Helene Probst: 200 siders fagligt oplæg til 10-årsplan for psykiatrien indeholder kun det mest nødvendige

I dag, torsdag 13. januar, har Sundhedsstyrelsen offentliggjort det længe ventede faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien. Et oplæg, som fagfolk håber, vil danne grundlag for regeringens politiske udspil. På trods af at det er et omfattende oplæg, er der kun blevet plads til det mest nødvendige, og intet i oplægget kan vælges fra, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.