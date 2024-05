Sundhedsstyrelsens forslag om, at praktiserende læger skal varetage en større del af behandlingen med psykofarmaka for patienter med eksempelvis depression og ADHD har fået panderynkerne frem hos Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). I dag er de pågældende opgaver placeret i psykiatrien og i et høringssvar udtrykker de praktiserende lægers faglige selskab bekymring for, hvad konsekvenserne vil blive for almen praksis – og ikke mindst patienterne – hvis opgaverne rykkes ud i primærsektoren med kort varsel. »Vores bekymring går dels...