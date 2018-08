Ansatte bekymrede over fastholdelser i Hovedstadens Psykiatri

Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri oplever, at det ikke længere er legitimt at lægge et bælte på en patient. I stedet bliver de sat til at fastholde patienterne i timevis med risiko for patient- og personaleskader til følge. En række faglige organisationer har i fællesskab sendt en bekymringsskrivelse til direktionen med håb om at få stoppet den trend.