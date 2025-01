En lægepraksis i Ribe har valgt at lukke 1. april 2025, hvorfor lægedækningen i byen vil komme under pres. Den nuværende ejer har forsøgt i flere omgange at sælge ydernummeret til en anden læge, som kunne køre klinikken videre. Eftersom det ikke lykkedes, indleverede den nuværende ejer ydernummeret til Region Syddanmark, som overtager det pr. 1. april. Regionen har sidenhen forgæves forsøgt at besætte ydernummeret med en praktiserende læge, men ingen læger har meldt sig interesseret. Der er kommet ét...